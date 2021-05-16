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Matheus Nascimento, do Botafogo, critica arbitragem por não marcar possível pênalti em Ronald: 'Ridículo'

O lance contestado por Matheus aconteceu aos 27 minutos da etapa final, quando Ronald invadiu a área pela direita e caiu depois de um choque com Galarza...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 16:19

LanceNet

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Publicado em 

16 mai 2021 às 16:19
Crédito: Vitor Silva / Botafogo
Na derrota do Botafogo para o Vasco por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da final da Taça Rio, um lance deixou os jogadores do Glorioso irritados. Aos 27 minutos da etapa final, Ronald invadiu a área pela direita e caiu depois de um choque com Galarza, do Cruzmaltino.
- Da onde eu estava eu achei que ele tomou uma pancada na perna, só que o bandeirinha que estava mais próximo talvez pudesse ter ajudado o árbitro, estava em uma posição melhor. É aquela situação, se é fora da área ele daria a falta, mas dentro da área deixou de dar, prejudicou a gente. Vamos continuar trabalhando para reverter o placar - disse Ricardinho.
-Houve um pênalti absurdo no Ronald no segundo tempo, dois jogadores derrubaram. É o segundo clássico que a arbitragem prejudica o Botafogo, o primeiro foi contra o Flamengo. O Ronald foi derrubado de forma absurda, não tem como não ver falta no lance como aquele. Mas é muito fácil colocar apenas na conta do treinador. Não devemos colocar na conta de ninguém porque temos 180 minutos para jogar e temos condição para reverter - comentou Marcelo Chamusca.

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