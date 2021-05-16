Matheus Nascimento, do Botafogo, critica arbitragem por não marcar possível pênalti em Ronald: 'Ridículo'

Crédito: Vitor Silva / Botafogo

Na derrota do Botafogo para o Vasco por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da final da Taça Rio, um lance deixou os jogadores do Glorioso irritados. Aos 27 minutos da etapa final, Ronald invadiu a área pela direita e caiu depois de um choque com Galarza, do Cruzmaltino.

- Da onde eu estava eu achei que ele tomou uma pancada na perna, só que o bandeirinha que estava mais próximo talvez pudesse ter ajudado o árbitro, estava em uma posição melhor. É aquela situação, se é fora da área ele daria a falta, mas dentro da área deixou de dar, prejudicou a gente. Vamos continuar trabalhando para reverter o placar - disse Ricardinho.