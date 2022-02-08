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Carioca

Matheus Nascimento brilha com golaços e Botafogo vence o Nova Iguaçu

Com o resultado, o Glorioso retoma a liderança da Taça Guanabara  e deixa o Vasco fica na segunda colocação

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 22:26

LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2022 às 22:26
Matheus Nascimento brilhou e garantiu a vitória do Fogão
Matheus Nascimento brilhou e garantiu a vitória do Fogão Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo não fez uma boa partida diante do Nova Iguaçu, nesta segunda-feira (07), mas a apresentação ficará em segundo plano devido à atuação de Matheus Nascimento. Com dois golaços, ambos na segunda etapa e sendo um de letra, o atacante de 17 anos decidiu a partida e garantiu o 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, que levou o time de Enderson Moreira à liderança da Taça Guanabara.
Agora, Enderson Moreira inicia a preparação para o primeiro clássico do Botafogo no ano. Na quinta-feira (10), no Nilton Santos, o Botafogo encara o Fluminense, às 20h. O Nova Iguaçu, lanterna do Estadual, enfrenta o Boavista, no Laranjão, às 15h30.

O JOGO

A atuação do Botafogo no primeiro tempo não teve nenhum destaque positivo. A presença de Raí entre os titulares foi a novidade para a partida, mas o jovem, assim como os demais atletas do meio de campo, não deram o volume de jogo necessário à equipe, que viu o Nova Iguaçu tomar conta da posse de bola e, principalmente pelo lado direito de ataque, criar as principais oportunidades.
O lateral Jonathan, algumas vezes, viu o seu setor ser atacado por mais de um adversário. As finalizações de Luã e Samuel, contudo, não foram boas, e Gatito, quando exigido fez as defesas necessárias. Antes do intervalo, o Botafogo só trabalhou em finalização de fora da área de Matheus Nascimento, que, isolado, teve que se virar contra todo o sistema defensivo rival - sem sucesso até então. 
Apesar do desempenho ruim, o Botafogo voltou do intervalo sem mudanças. Como o cenário seguiu o mesmo, Enderson Moreira fez duas trocas aos 15 minutos: Erison e Luiz Fernando nos lugares de Fabinho e Ronald, que não foram bem. A resposta foi imediata, com o Alvinegro arrumando um escanteio em sua primeira jogada. 
Na primeira bola que recebeu em condições boas, Matheus Nascimento fez o pivô, girou em cima da marcação e finalizou forte: 1 a 0 para o Botafogo, aos 17. O gol - o primeiro de Matheus em 2022 - já seria um prêmio para o atacante que se entregou na parte defensiva e ofensiva, mas a coroação ainda estava por vir.
Aos 32, Daniel Borges avançou pela direita e fez o cruzamento rasteiro. Antecipando-se à marcação, Matheus Nascimento tocou e, de letra, fez um golaço, dando números finais à partida. Após a pintura, foi substituído e recebeu os devidos aplausos da torcida alvinegra, que vibrou com a vitória, apesar do time não ter conseguido controlar o jogo mesmo com a vantagem.

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