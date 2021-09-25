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Matheus Martins e Alexsander, do Fluminense, comemoram convocações para Seleção sub-18

Joias de Xerém vão participar de período de treinamentos e desfalcam o Flu na última rodada do Brasileirão Sub-20...
LanceNet

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Publicado em 

25 set 2021 às 12:09

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 12:09

Crédito: Reprodução
O volante Alexsander e o atacante Matheus Martins, do Fluminense, foram convocados pela Seleção Brasileira Sub-18 para período de preparação na Granja Comary, entre os dias 4 e 12 de outubro. Os treinos visam o Torneio Sul-Americano Sub-20 em 2023, que garante vaga na Copa do Mundo da categoria. Nas redes sociais, a dupla celebrou:
+ Onde joga, idade e até quando: veja quais são os tempos de contrato do elenco do Fluminense
– Sempre uma honra – escreveu Matheus Martins, que já foi chamado por Tite para treinar com a Seleção principal e é presença frequente na base.
– Grato a Deus por mais uma convocação – comemorou Alexsander, que vai para a segunda convocação.
Veja a tabela do Brasileirão Com isso, a dupla vai desfalcar o Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, contra o Grêmio no dia 10. Restam três rodadas para o fim desta fase e o Tricolor está em 11º lugar com 23 pontos, dois arás do G-8, zona de classificação para as quartas de final. Ao site oficial, o vice da base, Rui Reisinger, exaltou os jovens.
- Temos um trabalho consolidado em Xerém, comandado pelo nosso diretor executivo Antônio Garcia, que vem rendendo bons frutos para o futuro do Fluminense e do futebol brasileiro. Sempre ficamos felizes quando nossos jogadores são convocados para representar as cores do nosso clube na Seleção Brasileira. As convocações fazem parte do aprendizado e do desenvolvimento dos atletas - disse.

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