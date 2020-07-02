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Matheus Jussa é confirmado como novo reforço do Internacional

Com destaque no Oeste, o atleta assinou com o Colorado por empréstimo até dezembro de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 18:12

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 18:12

Crédito: Divulgação/Internacional
Na tarde desta quinta-feira, o Internacional confirmou a contratação do volante Jussa. Ele assinou por empréstimo com o Colorado e fica no clube até dezembro de 2021.

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