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Matheus Jesus, do Corinthians, é suspenso após ter doping de anabolizante confirmado

Volante estava emprestado para a Ponte Preta. Uso do esteroide anabolizante teria ocorrido na partida contra o São Bernardo, pelo Paulistão...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 19:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 19:32
A Agência Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) informou, na tarde de quarta-feira (5), que o jogador Matheus Jesus, emprestado pelo Corinthians para a Ponte Preta, foi suspenso por doping.> GUIA CORINTHIANS - Tudo sobre o Timão na Libertadores
Segundo a ABCD, o atleta testou positivo para diversas substâncias derivadas do estanozolol, um esteroide anabolizante, após a partida da Macaca contra o São Bernardo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2022.
A coleta do material foi feita após o jogo citado, e desde então, Matheus Jesus não fez mais nenhuma partida pelo clube de Campinas, que irá disputar a Série A2 do Paulistão na próxima temporada.
> GALERIA: Corinthians vira alvo de memes após derrota na Bolívia
A ABCD informou que o jogador foi colocado na lista de atletas com suspensão provisória. Dessa forma, Matheus Jesus aguarda julgamento para saber a punição definitiva. Dos 13 atletas presentes nesta lista, ele é o único jogador de futebol.
Os casos atuais de doping por anabolizantes no futebol registrados na ABCD receberam punição de quatro anos de suspensão.
> TABELA - Confira a tabela e simule os primeiros jogos do Timão no Brasileirão​Contratado pelo Timão em 2019, Matheus jamais conseguiu conquistar seu espaço no Parque São Jorge e foi emprestado três vezes desde então: para o Red Bull Bragantino (2020), Juventude e para o Náutico, ambos em 2021.
Matheus Jesus tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2023, e foi emprestado até o final de 2022 para a Ponte Preta, clube que o revelou para o futebol.
Crédito: MatheusJesusduranteapresentaçãonoTimão(Foto:Divulgação/Twitter

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