Matheus Frizzo projeta clássico entre Botafogo e Vasco: 'É jogo grande'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo terá o primeiro grande teste na temporada 2021. Invicto até aqui, o Alvinegro enfrentará o Vasco no próximo sábado, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Matheus Frizzo, em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, ressaltou a importância do clássico.

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- Independente de ser início de temporada, acredito que clássico é um jogo grande. O Vasco é uma grande equipe. Os times estão começando agora, mas chega no jogo, iguala tudo. Fico ansioso de ser (o meu) primeiro clássico. Botafogo tem que jogar aguerrido, buscando a vitória o tempo o todo. É muito importante essa vitória para o nosso campeonato - afirmou.

Após uma maratona logo nas primeiras datas da temporada, o Botafogo teve a primeira semana livre sob o comando de Marcelo Chamusca. Frizzo valorizou o tempo de treinamentos.- Essa semana é muito importante. Tivemos dois jogos sem tempo para treinar. Cheguei e no primeiro jogo e já fui relacionado. Para partida com o Bangu, treinei apenas uma vez. Essa semana está sendo muito importante para o treinador impor seu trabalho e para equipe se entrosar, construir a identidade de jogo - ressaltou.

No sentido do próprio Matheus Frizzo, o meio-campista afirmou que prefere atuar como um volante. Com a lesão de Pedro Castro, a tendência é que o camisa 45 ganhe minutos como titular pelo Alvinegro.