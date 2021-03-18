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Matheus Frizzo projeta clássico entre Botafogo e Vasco: 'É jogo grande'

Meio-campista garante que vitória sobre rival pode dar moral ao Alvinegro e vê semana livre para treinos como essencial para ganhar entrosamento com os companheiros...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 17:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo terá o primeiro grande teste na temporada 2021. Invicto até aqui, o Alvinegro enfrentará o Vasco no próximo sábado, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Matheus Frizzo, em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, ressaltou a importância do clássico.
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- Independente de ser início de temporada, acredito que clássico é um jogo grande. O Vasco é uma grande equipe. Os times estão começando agora, mas chega no jogo, iguala tudo. Fico ansioso de ser (o meu) primeiro clássico. Botafogo tem que jogar aguerrido, buscando a vitória o tempo o todo. É muito importante essa vitória para o nosso campeonato - afirmou.
Após uma maratona logo nas primeiras datas da temporada, o Botafogo teve a primeira semana livre sob o comando de Marcelo Chamusca. Frizzo valorizou o tempo de treinamentos.- Essa semana é muito importante. Tivemos dois jogos sem tempo para treinar. Cheguei e no primeiro jogo e já fui relacionado. Para partida com o Bangu, treinei apenas uma vez. Essa semana está sendo muito importante para o treinador impor seu trabalho e para equipe se entrosar, construir a identidade de jogo - ressaltou.
No sentido do próprio Matheus Frizzo, o meio-campista afirmou que prefere atuar como um volante. Com a lesão de Pedro Castro, a tendência é que o camisa 45 ganhe minutos como titular pelo Alvinegro.
- A posição que me sinto bem jogando é de um volante recuado, na posição de um "5", um "8", construindo as jogadas, participando da retomada. É como eu me sinto melhor. Mas claro que se o professor quiser que eu jogue como um meia avançado ou qualquer outra posição, eu sou atleta do Botafogo e vou fazer tudo da melhor forma.

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