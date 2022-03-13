Matheus França celebra primeiro gol pelo profissional do Flamengo: 'Emoção'

O meia-atacante Matheus França, de apenas 17 anos, marcou o seu primeiro gol no time profissional do Flamengo na noite deste sábado. O jovem jogador entrou no segundo tempo da partida contra o Bangu, e marcou o 5º gol da goleada rubro-negra, a maior do Campeonato Carioca até o momento, por 6 a 0. Bastante emocionado, Matheus França destacou a presença da torcida, que lotou o Maracanã.- Emoção muito grande. Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, ao Paulo (Sousa) também, que vem me apoiando e me ajudando nesse processo. Fico feliz pelo primeiro gol nesse processo, ainda mais com o apoio dessa torcida maravilhosa.

A goleada do Flamengo foi construída ainda no primeiro tempo, quando foi para o intervalo vencendo por 3 a 0, gols de Arrascaeta, Gabi e Léo Pereira. Na segunda etapa, Gabi e Léo Pereira voltaram a marcar, além é claro de Matheus França, que destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo elenco.

- Foi um excelente jogo de toda a equipe. A gente vem trabalhando para isso e hoje a gente conseguiu mostrar o nosso trabalho dentro de campo.

Com a 2ª posição assegurada, o Flamengo aguarda a definição do adversário da semifinal do Carioca, que pode ser Botafogo ou Vasco. O primeiro jogo do mata-mata do Estadual vai acontecer na próxima quarta-feira, no Maracanã.