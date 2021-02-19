Matheus Ferraz tem novo teste negativo de Covid-19 e está liberado para atuar pelo Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense teve uma boa notícia ao final desta semana. O zagueiro Matheus Ferraz, que havia testado positivo para Covid-19, fez mais dois exames, ambos com resultados negativos. Um deles foi justamente na bateria válida para a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, ele está apto a atuar pela equipe de Marcão no duelo com o Santos, neste domingo, às 18h15.

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Ferraz teve o resultado positivo no último dia 13 em teste feito no dia anterior. Ele ficou em isolamento e não apresentou sintomas. Por isso, foi submetido a novo exame três dias depois, dando negativo. Nesta quinta-feira, o jogador passou por novo teste, novamente com resultado negativo.

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O jogador vinha sendo titular antes de precisar de afastar e, mesmo voltando, deve ficar no banco de reservas para Nino e Luccas Claro. Caso tivesse com Covid-19, Matheus Ferraz poderia até perder a última rodada do Campeonato Brasileiro, já que cumpriria os 10 dias de isolamento apenas no dia 23. O jogo será na quinta, 25.

Retornando neste sábado, o zagueiro teria apenas um dia de treinos com o elenco para viajar para Santos. A opção na reserva tem sido Frazan, cria de Xerém que voltou de um longo período de recuperação após cirurgia.