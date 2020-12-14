Matheus Ferraz, sobre empate cedido pelo Fluminense no clássico: 'A gente toma esse jogo como lição'

O zagueiro Matheus Ferraz não escondeu sua frustração com o fato do Fluminense ter cedido o empate em 1 a 1 ao Vasco no finzinho do clássico em São Januário. Em entrevista ao canal Premiere na saída do gramado, o defensor apontou o que fez a vitória escapar.
Confira a classificação atualizada do Brasileirão- Acho que no segundo tempo, a gente recuou um pouco. A equipe deles teve a qualidade de nos pressionar. Tivemos a qualidade de aguentar a pressão e sair no primeiro tempo em vantagem - disse.
Em seguida, Ferraz detalhou a reflexão que fica em torno do confronto.
- Temos de tomar este jogo como lição. Não podemos deixar um adversário crescer como aconteceu - afirmou.