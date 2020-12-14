Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Matheus Ferraz, sobre empate cedido pelo Fluminense no clássico: 'A gente toma esse jogo como lição'
futebol

Matheus Ferraz, sobre empate cedido pelo Fluminense no clássico: 'A gente toma esse jogo como lição'

Zagueiro lamenta gol que o Tricolor das Laranjeiras sofreu no fim do clássico realizado neste domingo em São Januário e é taxativo: 'Recuamos um pouco na etapa final'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2020 às 22:56

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 22:56

Crédito: 'Não podemos deixar o adversário crescer como foi', disse o defensor (Celso Pupo/Fotoarena/Agência Lancepress!
O zagueiro Matheus Ferraz não escondeu sua frustração com o fato do Fluminense ter cedido o empate em 1 a 1 ao Vasco no finzinho do clássico em São Januário. Em entrevista ao canal Premiere na saída do gramado, o defensor apontou o que fez a vitória escapar.
Confira a classificação atualizada do Brasileirão- Acho que no segundo tempo, a gente recuou um pouco. A equipe deles teve a qualidade de nos pressionar. Tivemos a qualidade de aguentar a pressão e sair no primeiro tempo em vantagem - disse.
Em seguida, Ferraz detalhou a reflexão que fica em torno do confronto.
- Temos de tomar este jogo como lição. Não podemos deixar um adversário crescer como aconteceu - afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câmara do ES abre concurso público com salário de até R$ 8,3 mil
Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro
Imagem de destaque
Navios que não chegam: omissão de escala passa a ser objeto de responsabilização

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados