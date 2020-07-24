Matheus Ferraz sente lesão na coxa e desfalcará Fluminense em amistoso

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

O Fluminense terá uma baixa para o amistoso deste sábado, contra o Botafogo. O zagueiro Matheus Ferraz sentiu uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda durante o treinamento e está fora da partida. O clube não deu previsão para o retorno do jogador, mas ele já iniciou tratamento no departamento médico.

Pensando no início do Brasileirão, o Flu encara o rival alvinegro neste e no próximo sábado no Estádio Nilton Santos. O substituto de Ferraz deve ser Digão, que entrou também quando o jogador estava suspenso após o retorno do Carioca.