Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Matheus Ferraz sente lesão na coxa e desfalcará Fluminense em amistoso

Zagueiro já iniciou o tratamento no departamento médico do clube; Tricolor encara o Botafogo neste sábado...

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 16:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2020 às 16:41
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
O Fluminense terá uma baixa para o amistoso deste sábado, contra o Botafogo. O zagueiro Matheus Ferraz sentiu uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda durante o treinamento e está fora da partida. O clube não deu previsão para o retorno do jogador, mas ele já iniciou tratamento no departamento médico.
Pensando no início do Brasileirão, o Flu encara o rival alvinegro neste e no próximo sábado no Estádio Nilton Santos. O substituto de Ferraz deve ser Digão, que entrou também quando o jogador estava suspenso após o retorno do Carioca.
Fluminense e Botafogo se enfrentam a partir das 17h. Antes, às 15h, haverá uma partida preliminar entre o Sub-23 tricolor e o Sub-20 alvinegro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados