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futebol

Matheus Ferraz exalta Fluminense e dedica vitória a Muriel, que perdeu o pai

Zagueiro marcou o segundo gol da vitória tricolor e voltou a ser titular após a suspensão de Nino; goleiro foi liberado...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 23:47

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 23:47
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Matheus Ferraz voltou a ser titular do Fluminense com a suspensão de Nino e marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Maracanã. Após a partida, o zagueiro exaltou a campanha do time, que, apesar de ter feito sua parte, termina o Campeonato Brasileiro em quinto lugar.
> Quem foi a grande revelação do Brasileirão? Veja os votos da redação do LANCE!
- Muito feliz pelo que nossa equipe conquistou. Muito consistente. Fizemos nossa parte. A equipe está de parabéns pela luta, pela entrega. Uma equipe que se ajuda, muito alegre - disse, ao "Premiere".
O jogador também aproveitou para dedicar o resultado ao goleiro Muriel, que perdeu o pai, José Becker, na noite de quarta-feira. Ele morreu após mergulhar em uma barragem em Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul.
VEJA COMO FICOU A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
- Queria dedicar ao Muriel e a toda família, que, infelizmente, teve essa perda. Que Deus possa confortar o coração deles e dizer que essa vitória foi para eles - completou.

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