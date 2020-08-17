Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Matheus Ferraz deve ser relacionado no Flu; veja situação dos lesionados

Zagueiro se recuperava de lesão e deve retornar, mas pode ficar no banco de reservas para Luccas Claro, que se firmou na posição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2020 às 17:05

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 17:05

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense deverá ter o retorno do zagueiro Matheus Ferraz para a partida contra o RB Bragantino, na próxima quarta-feira, às 19h15, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador voltou aos treinamentos já no sábado e está recuperado da lesão no músculo anterior da coxa esquerda. No entanto, a tendência é que, assim como Digão, ele retorne direto para o banco de reservas.
Com a lesão dos dois, Luccas Claro acabou ganhando a vaga como titular e foi bem nos três confrontos do Brasileirão, contra Grêmio, Palmeiras e Internacional. Por isso, ele deve permanecer na equipe.
Com relação aos outros lesionados, o atacante Fred, com uma lesão na coxa direita, ainda está no departamento médico e continua fora. O volante Hudson, com entorse no tornozelo esquerdo, não voltou aos treinos com o grupo. É o mesmo caso do zagueiro Frazan, que segue em recuperação da cirurgia no joelho direito feita no início do ano.
Depois de vencer o Internacional, o Fluminense tem mais um desafio pela frente. Fora de casa, o Tricolor terá o RB Bragantino na quarta-feira e o Athletico-PR no sábado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados