Matheus Ferraz deve ser relacionado no Flu; veja situação dos lesionados

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense deverá ter o retorno do zagueiro Matheus Ferraz para a partida contra o RB Bragantino, na próxima quarta-feira, às 19h15, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador voltou aos treinamentos já no sábado e está recuperado da lesão no músculo anterior da coxa esquerda. No entanto, a tendência é que, assim como Digão, ele retorne direto para o banco de reservas.

Com a lesão dos dois, Luccas Claro acabou ganhando a vaga como titular e foi bem nos três confrontos do Brasileirão, contra Grêmio, Palmeiras e Internacional. Por isso, ele deve permanecer na equipe.

Com relação aos outros lesionados, o atacante Fred, com uma lesão na coxa direita, ainda está no departamento médico e continua fora. O volante Hudson, com entorse no tornozelo esquerdo, não voltou aos treinos com o grupo. É o mesmo caso do zagueiro Frazan, que segue em recuperação da cirurgia no joelho direito feita no início do ano.