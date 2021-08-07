Matheus Fernandes é registrado no BID e está liberado para jogar pelo Palmeiras

Crédito: Cesar Greco

O volante Matheus Fernandes foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (6) e já apto para defender o Palmeiras nos próximos jogos da temporada. O jogador foi contratado durante o mês de julho, mas teve de esperar a abertura da janela internacional de transferências, em agosto, para ter sua situação regularizada.Sem jogar desde 2020, o jogador passou por uma pré-temporada ao chegar ao Verdão, mas já está integrado ao elenco comandado por Abel Ferreira. Recentemente, em um vídeo divulgado pelo canal oficial do clube, Matheus comentou sobre o bom relacionamento com os companheiros e comissão técnica, em especial, o treinador português.

– Fui muito bem recebido pelo clube. Todo mundo já sabe como eu sou, do meu jeito e facilita a adaptação. O treinador é português, então fica tudo mais fácil e, sempre que pode, ele vem conversar comigo para falar manter a calma. Ainda falta um pouco da parte técnica, mas é normal. Ganhei peso, ganhei massa, então é um pouquinho mais difícil a adaptação com o peso. Mas ele me disse: ‘É assim mesmo, daqui a pouco você já está leve e solto para poder fazer o melhor pelo grupo’.