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Matheus Fernandes é registrado no BID e está liberado para jogar pelo Palmeiras

Volante chegou ao clube durante o mês de julho e pode estrear pelo Maior Campeão Nacional...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2021 às 09:30
Crédito: Cesar Greco
O volante Matheus Fernandes foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (6) e já apto para defender o Palmeiras nos próximos jogos da temporada. O jogador foi contratado durante o mês de julho, mas teve de esperar a abertura da janela internacional de transferências, em agosto, para ter sua situação regularizada.Sem jogar desde 2020, o jogador passou por uma pré-temporada ao chegar ao Verdão, mas já está integrado ao elenco comandado por Abel Ferreira. Recentemente, em um vídeo divulgado pelo canal oficial do clube, Matheus comentou sobre o bom relacionamento com os companheiros e comissão técnica, em especial, o treinador português.
– Fui muito bem recebido pelo clube. Todo mundo já sabe como eu sou, do meu jeito e facilita a adaptação. O treinador é português, então fica tudo mais fácil e, sempre que pode, ele vem conversar comigo para falar manter a calma. Ainda falta um pouco da parte técnica, mas é normal. Ganhei peso, ganhei massa, então é um pouquinho mais difícil a adaptação com o peso. Mas ele me disse: ‘É assim mesmo, daqui a pouco você já está leve e solto para poder fazer o melhor pelo grupo’.
Matheus Fernandes chegou no início do mês passado e fez sua última atuação pelo Barcelona em 24 de novembro de 2020, durante a partida contra Dínamo de Kiev, da Ucrânia, pela Liga dos Campeões da Europa.

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