Matheus Fernandes deve processar o Barcelona após rescisão

O meio-campista Matheus Fernandes deve processar o Barcelona após ter seu contrato rescindido, segundo o programa "Què T'hi Jugues". O atleta entende que foi demitido indevidamente e quer receber o valor integral do seu salário que tinha validade até 30 de junho de 2024.Desde a sua chegada, o brasileiro não conseguiu ter sucesso com a camisa blaugrana. O jogador não teve nem apresentação, foi emprestado ao Valladolid em sua primeira temporada e entrou em campo apenas uma vez com a camisa culé.
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Ainda de acordo com as informações do programa, o volante possui propostas nesta janela de transferências. O atleta tem a opção de atuar na França, na Grécia ou retornar ao Palmeiras, clube em que jogava antes de sua ida para a Catalunha.
Por conta destas ofertas, o entorno de Matheus Fernandes afirma que o desgaste do assunto no tribunal poderia ser evitado caso o Barcelona quisesse negociá-lo em definitivo ou por empréstimo com algum dos três clubes interessados.