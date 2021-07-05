Matheus Fernandes deve processar o Barcelona após rescisão

O meio-campista Matheus Fernandes deve processar o Barcelona após ter seu contrato rescindido, segundo o programa "Què T'hi Jugues". O atleta entende que foi demitido indevidamente e quer receber o valor integral do seu salário que tinha validade até 30 de junho de 2024.Desde a sua chegada, o brasileiro não conseguiu ter sucesso com a camisa blaugrana. O jogador não teve nem apresentação, foi emprestado ao Valladolid em sua primeira temporada e entrou em campo apenas uma vez com a camisa culé.