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futebol

Matheus Fernandes deve processar o Barcelona após rescisão

Meio-campista brasileiro não está satisfeito com a maneira como foi tratado pelo clube desde sua chegada. Volante fez apenas uma partida com a camisa blaugrana...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 11:27

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 11:27
Crédito: Matheus Fernandes só entrou em campo pelo Barcelona uma única vez (Divulgação
O meio-campista Matheus Fernandes deve processar o Barcelona após ter seu contrato rescindido, segundo o programa "Què T'hi Jugues". O atleta entende que foi demitido indevidamente e quer receber o valor integral do seu salário que tinha validade até 30 de junho de 2024.Desde a sua chegada, o brasileiro não conseguiu ter sucesso com a camisa blaugrana. O jogador não teve nem apresentação, foi emprestado ao Valladolid em sua primeira temporada e entrou em campo apenas uma vez com a camisa culé.
> Veja a tabela da Eurocopa
Ainda de acordo com as informações do programa, o volante possui propostas nesta janela de transferências. O atleta tem a opção de atuar na França, na Grécia ou retornar ao Palmeiras, clube em que jogava antes de sua ida para a Catalunha.
Por conta destas ofertas, o entorno de Matheus Fernandes afirma que o desgaste do assunto no tribunal poderia ser evitado caso o Barcelona quisesse negociá-lo em definitivo ou por empréstimo com algum dos três clubes interessados.

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