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Matheus, do Vasco, cita receita para avançar na Copa do Brasil Sub-17: 'Pés no chão e muita humildade'

Após golear no jogo de ida, Meninos da Colina voltam a campo nesta segunda, às 15h30 contra o Internacional. Volante frisou que a equipe está concentrada para garantir a vaga...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 12:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 12:30
Depois de golear por 4 a 0 no jogo de ida, a equipe sub-17 do Vasco volta a campo nesta segunda-feira, às 15h30, na Morada dos Quero-Queros, no Rio Grande do Sul, para encarar o Internacional, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil da categoria. O volante Matheus destacou que os Meninos da Colina devem manter os pés no chão para conseguir a classificação, fora de casa. – O grupo está bastante focado e concentrado. Fizemos boa viagem e estamos com os pés no chão e muita humildade. Viemos aqui para fazer um grande jogo, buscar classificação desempenhando um grande futebol - disse o jogador em entrevista ao site oficial do clube carioca.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Em seu primeiro ano no Sub-17, Matheus tem tido boas atuações e ganhado a confiança do treinador Gustavo Almeida. Além de atuar como titular, ele assinou o seu primeiro contrato profissional com o Cruz-Maltino e foi convocado para a seleção brasileiro, que disputou o Torneio de Desenvolvimento UEFA, no País de Gales.
- O ano de 2022 tem sido muito especial. Assinei meu primeiro contrato profissional, recebi uma convocação da Seleção Brasileira. Venho fazendo uma boa temporada e estou bastante focado para continuar evoluindo podendo ajudar minha equipe e honrando a camisa do Vasco. Eu estou no Vasco desde muito pequeno e aqui eu cresci e venho me formando como homem - pontuou.
+ Thiago Rodrigues afirma que joga 'cada jogo como se fosse o último' e exalta torcida do Vasco: 'Me motiva'
Quem se classificar no duelo desta segunda encara o vencedor do confronto entre Fluminense e Goiás. Na primeira partida, os cariocas venceram por 4 a 2. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, às 15h, no Estádio das Laranjeiras.
Crédito: VascogoleouoInternacionalpor4a0naidaetemboavantagemnaCopadoBrasilSub-17(MatheusLima/Vasco

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