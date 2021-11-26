Matheus Dias, do Internacional, valoriza vantagem na decisão do Brasileirão Sub-20: ‘Final sempre é difícil’

Na manhã de domingo (28), Internacional e São Paulo fazem o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Brasileiro sub-20. Após vencer o primeiro jogo no Beira-Rio por 2 a 0, a equipe gaúcha pode perder por até um gol de diferença que será campeã do torneio.Veja imagens do tour pela vida de Piquerez, lateral do Verdão, em Montevidéu

Sem perder há 11 jogos no torneio, o Colorado poderá ter essa sequência quebrada e ainda assim levantar a taça.

- A meta para o grupo é ser campeão, claro que não queremos perder nenhum jogo, mas o principal objetivo é ser campeão e como eu sempre venho dizendo, essa sequência de jogos sem perder só nos dá mais confiança – disse Matheus Dias.

Titular durante toda a competição e um dos pilares da equipe, o volante, que chegou nesta temporada ao Inter, falou sobre a vantagem adquirida no jogo de ida.

- A importância é muito grande, porque sabemos que uma final sempre é difícil e ter um resultado a nosso favor é muito importante para o próximo jogo – analisou.

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O camisa oito também comentou sobre o sentimento de jogar no Beira-Rio com a presença da torcida colorada.

- A sensação de jogar no Beira-Rio sempre é sensacional e muito lindo. É um sonho de criança jogar nesse estádio e ainda mais com o apoio da torcida colorada, que foi fundamental para o nosso desempenho dentro de campo – finalizou.

O confronto decisivo acontecerá às 11h deste domingo (28), no Estádio do Morumbi.