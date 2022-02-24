Matheus Barbosa lembra 'vacilos' do Vasco contra o Botafogo, mas garante o time melhor diante do Fluminense

O Vasco se prepara para o segundo clássico no ano. Diante do Fluminense, neste sábado. Na primeira partida desta temporada contra um rival de grande camisa, o Botafogo, o resultado foi de derrota, embora com atuação positiva no segundo tempo. E é pela atenção durante o jogo inteiro que o volante cruz-maltino Matheus Barbosa convoca o time, garantindo um melhor momento do grupo.- Nosso único tropeço foi no clássico contra o Botafogo, quando até fizemos um bom jogo, mas cometemos pequenos vacilos. Acredito que aprendemos com os erros e, diante do Fluminense, entraremos em campo com a atenção redobrada, afinal sabemos que é um jogo resolvido no detalhe. Esperamos fazer um grande jogo para sairmos com a vitória - projetou.