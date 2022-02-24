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Matheus Barbosa lembra 'vacilos' do Vasco contra o Botafogo, mas garante o time melhor diante do Fluminense

Volante lembra que, no clássico anterior, o Cruz-Maltino teve mais chances, mas cometeu falhas que custaram o resultado...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 21:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 21:20
O Vasco se prepara para o segundo clássico no ano. Diante do Fluminense, neste sábado. Na primeira partida desta temporada contra um rival de grande camisa, o Botafogo, o resultado foi de derrota, embora com atuação positiva no segundo tempo. E é pela atenção durante o jogo inteiro que o volante cruz-maltino Matheus Barbosa convoca o time, garantindo um melhor momento do grupo.- Nosso único tropeço foi no clássico contra o Botafogo, quando até fizemos um bom jogo, mas cometemos pequenos vacilos. Acredito que aprendemos com os erros e, diante do Fluminense, entraremos em campo com a atenção redobrada, afinal sabemos que é um jogo resolvido no detalhe. Esperamos fazer um grande jogo para sairmos com a vitória - projetou.
O Vasco treinou, nesta quarta-feira, em São Januário. Nestas quinta e sexta-feira, o time deverá concluir a preparação para o clássico no CT Moacyr Barbosa.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Matheus Barbosa é segundo volante, mas tem sido titular como primeiro diante da ausência de Yuri, que se recupera de lesão.
Crédito: MatheusBarbosatemcontratodedoisanoscomoVasco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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