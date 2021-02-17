Matheus Barbosa fala de sua versatilidade em campo e diz ter Xavi e Iniesta como referências

O volante Matheus Barbosa, de 26 anos, foi apresentado no Cruzeiro e pode ser mais um jogador com dupla função na equipe. Ele começou a carreira como zagueiro e diz que tem como referências dois craques do Barcelona: Xavi e Iniesta. Matheus foi emprestado até o fim da temporada pelo Avaí e está entre os seis nomes contratados até o momento pelo time celeste. Além do volante, foram confirmados os atacantes Bruno José e Felipe Augusto, o volante Matheus Neris, o lateral Alan Ruschel e o meia Marcinho. Confira a apresentação do novo reforço da Raposa no vídeo acima. Matheus começou como zagueiro a carreira e pode ser mais um jogador versátil no elenco celeste-(Bruno Haddad/Cruzeiro)