Matheus Barbosa diz que foi 'convocado' pelo Vasco e cita torcida em São Januário: 'É um caldeirão'

O mais novo reforço do Vasco é um velho conhecido da torcida. Na temporada passada, quando defendia as cores do Cruzeiro, Matheus Barbosa marcou os dois gols da vitória do time celeste. Agora, ele terá a torcida cruz-maltina a seu favor e já participou de avaliações físicas e treinou com bola no gramado no CT Moacyr Barbosa. O volante faz parte do perfil de jogadores que o Comitê de futebol tem buscado no mercado. Ele conhece bem a Série B e teve experiências vitoriosas na competição cm dois acessos. O atleta espera repetir o feito com a Cruz de Malta no peito.

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- Quando o Vasco, um clube gigante, entra em contato com você, ele não está te chamando, está te convocando. Estou muito feliz de estar aqui. Já tive dois acessos na Série B e se Deus quiser, vou fazer uma grande temporada junto dos meus companheiros para no fim do ano a gente comemorar o acesso, botando o Vasco no seu devido lugar, disputando grandes campeonatos - disse Matheus ao site oficial do clube carioca.

Além de ter enfrentado o Vasco com a camisa do Cruzeiro, o volante também viveu um momento marcante quando defendia as cores do Avaí, em 2019. Ele fez questão de relembrar como foi entrar no gramado de São Januário e sentir o caldeirão ferver com a festa da torcida.

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– Em 2019, eu enfrentei o Vasco duas vezes e realmente, é um caldeirão mesmo. Quando nós estávamos perfilados para entrar no gramado, a gente via a torcida cantando, dava pra sentir a paixão dos torcedores. Você via que era amor mesmo e cheguei até a ficar arrepiado. Dessa vez terei a torcida a meu favor e quero sentir isso, ver a torcida cantando e nos incentivando. Vai ser muito importante na nossa caminhada para conseguirmos os objetivos do clube – disse o camisa 18.

Por fim, o atleta falou sobre as suas características e relembrou o seu momento de algoz com a camisa do Cruzeiro. O jogador promete muita entrega e dedicação em campo e disse que pode atuar tanto como primeiro ou segundo volante.

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– O Matheus Barbosa é um cara bastante trabalhador, isso eu posso te dizer com toda a certeza. Vocês me conheceram pelo jogo passado, que acabei sendo feliz contra o Vasco, mas agora espero poder ajudar a favor, fazendo gols, ajudando a equipe. Vou me dedicar ao máximo, procurar estar evoluindo para ajudar os companheiros. Vou me doar bastante, sou um jogador de marcação que gosta de chegar no ataque, de pisar dentro da área. Posso atuar tanto como primeiro, quanto como segundo volante. Onde o professor optar, eu vou dar o melhor para ajudar o Vasco – finalizou o meo-campista.