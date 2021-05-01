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futebol

Mateus Vital se recupera de lesão e é relacionado pelo Corinthians para Majestoso; confira lista completa

Artilheiro corintiano na temporada havia passado por uma artroscopia no joelho há cinco semanas...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 16:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2021 às 16:29
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Mateus Vital é a principal novidade entre os relacionados do Corinthians para o clássico contra o São Paulo, neste domingo (2), às 22h15, na Neo Química Arena, pela décima rodada do Campeonato Paulista.
O meia, que passou por uma artroscopia no joelho direito há cinco semanas, treinou com bola pela primeira vez e foi liberado pelo Departamento Médico para o Majestoso. Na última quarta-feira (28), véspera da derrota corintiana por 2 a 0 para o Peñarol, pela segunda rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, em Itaquera, o camisa 22 chegou a ir a campo, mas apenas aqueceu e não foi relacionado para o compromisso pela competição continental.
Artilheiro corintiano nesta temporada, com três gols, Vital perdeu nove jogos enquanto esteve em recuperação.
Diferentemente de Mateus, o meia Mandaca, que foi inscrito na sexta-feira (30) na lista A do Corinthians no Paulistão, não foi relacionado pelo técnico Vagner Mancini para o clássico diante o Tricolor.>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos do Timão!
Confira a lista completa de relacionados:
Goleiros: Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson, João Victor e Raul GustavoMeias: Adson, Camacho, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Mateus Vital, Otero, Ramiro, Roni e VitinhoAtacantes: Cauê, Gustavo Silva e Jô

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