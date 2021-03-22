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futebol

Mateus Vital passará por artroscopia no joelho e vira desfalque no Corinthians

Autor de três gols em cinco jogos nesta temporada, meia ficará afastado dos gramados entre cinco e seis semanas...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 20:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 20:52
Crédito: Peter Leone/Ofotografico/Lancepress!
Melhor jogador do Corinthians neste início de temporada, o meia Mateus Vital desfalcará o clube por cerca de um mês, já que passará por uma artroscopia no joelho nesta quarta-feira (24), em São Paulo. O prazo de recuperação do camisa 22 é entre cinco e seis semanas.
O jogador nem viajou com a delegação corintiana para Volta Redonda, onde o Timão jogará os seus dois próximos jogos, contra Mirassol, pelo Paulistão, e Retrô-PE, pela Copa do Brasil, nestas terça (23) e sexta-feira (26). Vital passará pelo procedimento no Hospital São Luís, no bairro do Morumbi, com o consultor médico do Timão, Dr. Joaquim Grava.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
Bom momento interrompido
Em entrevista concedida pelo atleta à Corinthians TV, divulgada nesta segunda-feira (22), o meia classifica o seu momento pelo Alvinegro como o melhor da carreira.
- Melhor momento que estou vivendo no futebol, melhor momento da minha carreira, estou muito feliz, contente, trabalhei muito pra que esse momento chegasse - disse Mateus.
Desde a chegada do técnico Vagner Mancini ao comando corintiano, em outubro do ano passado, Vital, vem vivendo uma fase especial pelo Timão, tendo marcado seis dos seus 12 gols com a camisa do Timão sob a batuta do treinador. O atleta atribuiu o seu sucesso a sua aproximação a área.
- Com certeza, posso dizer que é um Mateus mais meia-atacante do que propriamente quando cheguei aqui. Um Mateus que joga mais perto da área, sempre fui cobrando muito por isso, desde a época do (Fábio) Carille, quando cheguei aqui, ele cobrava, sabia do meu potencial, sabia que eu poderia fazer mais coisas aqui, fazer mais gols, dar mais assistências, e, graças a deus, tem acontecido. Posso dizer que é um Mateus mais atacante do que antes - comentou o camisa 22.
Até aqui, na temporada, Vital é o jogador mais que mais finaliza no elenco corintiano, com 11 chutes, seis no gol, segundo o Footstats.

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