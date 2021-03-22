Mateus Vital passará por artroscopia no joelho e vira desfalque no Corinthians

Crédito: Peter Leone/Ofotografico/Lancepress!

Melhor jogador do Corinthians neste início de temporada, o meia Mateus Vital desfalcará o clube por cerca de um mês, já que passará por uma artroscopia no joelho nesta quarta-feira (24), em São Paulo. O prazo de recuperação do camisa 22 é entre cinco e seis semanas.

O jogador nem viajou com a delegação corintiana para Volta Redonda, onde o Timão jogará os seus dois próximos jogos, contra Mirassol, pelo Paulistão, e Retrô-PE, pela Copa do Brasil, nestas terça (23) e sexta-feira (26). Vital passará pelo procedimento no Hospital São Luís, no bairro do Morumbi, com o consultor médico do Timão, Dr. Joaquim Grava.

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Bom momento interrompido

Em entrevista concedida pelo atleta à Corinthians TV, divulgada nesta segunda-feira (22), o meia classifica o seu momento pelo Alvinegro como o melhor da carreira.

- Melhor momento que estou vivendo no futebol, melhor momento da minha carreira, estou muito feliz, contente, trabalhei muito pra que esse momento chegasse - disse Mateus.

Desde a chegada do técnico Vagner Mancini ao comando corintiano, em outubro do ano passado, Vital, vem vivendo uma fase especial pelo Timão, tendo marcado seis dos seus 12 gols com a camisa do Timão sob a batuta do treinador. O atleta atribuiu o seu sucesso a sua aproximação a área.

- Com certeza, posso dizer que é um Mateus mais meia-atacante do que propriamente quando cheguei aqui. Um Mateus que joga mais perto da área, sempre fui cobrando muito por isso, desde a época do (Fábio) Carille, quando cheguei aqui, ele cobrava, sabia do meu potencial, sabia que eu poderia fazer mais coisas aqui, fazer mais gols, dar mais assistências, e, graças a deus, tem acontecido. Posso dizer que é um Mateus mais atacante do que antes - comentou o camisa 22.