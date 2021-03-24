Mateus Vital, do Corinthians, passa por procedimento no joelho: 'Foco no descanso e recuperação'

O meia Mateus Vital, artilheiro do Corinthians neste início de temporada com três gols, passou por uma artroscopia no joelho na manhã desta quarta-feira (24), no Hospital São Luiz, em São Paulo.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosDe molho entre cinco e seis semanas após o procedimento, o atleta se manifestou por meio das suas redes sociais para agradecer ao Timão, ao corpo médico responsável pelo trabalho e às mensagens de apoio recebidas nos últimos dias.
"Passei agora pela manhã pela artroscopia no joelho, e está tudo bem. Queria agradecer a todos que mandaram mensagens nos últimos dias, desejando força e pronta recuperação. Agradecer a Corinthians pelo suporte e aos médicos. Foco no descanso e na recuperação pra logo estar de volta", escreveu Vital.
A artroscopia foi comandada pelo consultor médico corintiano Joaquim Grava, que já está no clube há 43 anos e da nome ao Centro de Treinamentos e Desenvolvimento do clube.
Mateus Vital
Contratado pelo Corinthians em 2018, após se destacar pelo Vasco, o camisa 22 tem 153 jogos disputados com 12 gols marcados pelo Timão. No entanto, desde a chegada de Vagner Mancini para o comando técnico corintiano, em outubro do ano passado, Mateus tem vivido o seu melhor momento no clube do Parque São Jorge, tendo anotado 50% dos seus tentos pelo clube desde a chegada do treinador, três deles entre os seis jogos desta temporada.