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Mateus Vital, do Corinthians, passa por procedimento no joelho: 'Foco no descanso e recuperação'

Artroscopia foi realizada na manhã desta quarta-feira (24), em São Paulo, pela equipe do Dr. Joaquim Grava. Prazo de recuperação é de cinco a seis semanas...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 16:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 16:44
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O meia Mateus Vital, artilheiro do Corinthians neste início de temporada com três gols, passou por uma artroscopia no joelho na manhã desta quarta-feira (24), no Hospital São Luiz, em São Paulo.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosDe molho entre cinco e seis semanas após o procedimento, o atleta se manifestou por meio das suas redes sociais para agradecer ao Timão, ao corpo médico responsável pelo trabalho e às mensagens de apoio recebidas nos últimos dias.
"Passei agora pela manhã pela artroscopia no joelho, e está tudo bem. Queria agradecer a todos que mandaram mensagens nos últimos dias, desejando força e pronta recuperação. Agradecer a Corinthians pelo suporte e aos médicos. Foco no descanso e na recuperação pra logo estar de volta", escreveu Vital.
A artroscopia foi comandada pelo consultor médico corintiano Joaquim Grava, que já está no clube há 43 anos e da nome ao Centro de Treinamentos e Desenvolvimento do clube.
Mateus Vital
Contratado pelo Corinthians em 2018, após se destacar pelo Vasco, o camisa 22 tem 153 jogos disputados com 12 gols marcados pelo Timão. No entanto, desde a chegada de Vagner Mancini para o comando técnico corintiano, em outubro do ano passado, Mateus tem vivido o seu melhor momento no clube do Parque São Jorge, tendo anotado 50% dos seus tentos pelo clube desde a chegada do treinador, três deles entre os seis jogos desta temporada.

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