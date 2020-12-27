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futebol

Mateus Vital cita mudança no time e elogia Mancini: 'só agradecer'

Meia entrou mais uma vez no decorrer do jogo e foi fundamental para decretar a vitória para o Corinthians no Engenhão, contra o Botafogo...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 19:28

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 19:28
Crédito: Mateus Vital definiu o placar no Engenhão na vitória do Corinthians (Celso Pupo/Fotoarena/Agência Lancepress!
Mateus Vital vem sendo um bom reserva para Vagner Mancini e quando entra nas partidas, dá um outro ritmo ao time, aumentando a qualidade no passe e algumas vezes, fazendo boas jogadas individuais, como no gol que o camisa 22 marcou contra o Botafogo neste domingo, fechando placar de 2 a 0 do Corinthians sobre o fogão.
- O professor tem me dado muita confiança, não só para mim e o time já é outro. A gente cria muitas oportunidades e a vitória tem vindo, com bons jogos e os três pontos, que são os mais importantes. - disse Vital sobre o crescimento do time com a chegada de Vagner Mancini.
Mateus também falou um pouco sobre o seu gol e sobre o momento que o grupo vive internamente:
- Feliz demais pelo nosso momento, pelo gol hoje também fiquei muito feliz e só agradecer. - completou o jovem meia alvinegro.
O Corinthians enfrenta no próximo jogo, o Fluminense, no dia 13 de janeiro, às 21h30, na Neo Química Arena, em busca de se aproximar ainda mais dos primeiros colocados.

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