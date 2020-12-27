Mateus Vital cita mudança no time e elogia Mancini: 'só agradecer'

Crédito: Mateus Vital definiu o placar no Engenhão na vitória do Corinthians (Celso Pupo/Fotoarena/Agência Lancepress!

Mateus Vital vem sendo um bom reserva para Vagner Mancini e quando entra nas partidas, dá um outro ritmo ao time, aumentando a qualidade no passe e algumas vezes, fazendo boas jogadas individuais, como no gol que o camisa 22 marcou contra o Botafogo neste domingo, fechando placar de 2 a 0 do Corinthians sobre o fogão.

- O professor tem me dado muita confiança, não só para mim e o time já é outro. A gente cria muitas oportunidades e a vitória tem vindo, com bons jogos e os três pontos, que são os mais importantes. - disse Vital sobre o crescimento do time com a chegada de Vagner Mancini.

Mateus também falou um pouco sobre o seu gol e sobre o momento que o grupo vive internamente:

- Feliz demais pelo nosso momento, pelo gol hoje também fiquei muito feliz e só agradecer. - completou o jovem meia alvinegro.