Mateus Vital aquece com o grupo e se aproxima de retorno ao Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

No treino da última quarta-feira, véspera do duelo com o Peñarol, pela Copa Sul-Americana, o Corinthians teve uma boa notícia, mas ainda não para ser aproveitada nesta quinta. Trata-se de Mateus Vital, que pela primeira vez trabalhou com bola com o elenco e deu mais um passo para retornar após se recuperar de artroscopia no joelho direito quando era o melhor do time.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Submetido ao procedimento cirúrgico no dia 24 de março, o meia-atacante recebeu uma previsão de retorno entre quatro e seis semanas. Com mais de um mês depois da operação ele, portanto, está próximo do prazo para voltar aos gramados. No entanto, ele ainda não está liberado para ser reintegrado.

Na última quarta-feira, Vital participou do aquecimento com bola com o restante do elenco, conforme mostrou foto divulgada pela assessoria de imprensa do clube. Após esse estágio do treino, ele voltou ao cronograma traçado pelo comissão técnica e não seguiu as atividades com o grupo.

A expectativa é que nos próximos dias esses trabalhos com o elenco fiquem mais frequentes, aproximando o retorno e a reintegração à lista de jogadores disponíveis para Vagner Mancini. Como não há pressa em sua recuperação, é possível que ele leve algum tempo até sua reestreia após se juntar ao grupo.