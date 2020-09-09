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Mateus Gonçalves reencontra vítima favorita da carreira

Atacante do Vozão costuma se dar bem quando encara o Internacional...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 12:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2020 às 12:29
Crédito: Divulgação/Ceará
Nesta quinta-feira, às 19h15 (Horário de Brasília), o Ceará vai até Porto Alegre para medir forças com o Internacional em jogo válido pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o adversário do Vozão traz boas lembranças para o atacante Mateus Gonçalves. Em outras oportunidades que teve de enfrentar o time gaúcho, o jogador se acostumou a ir bem, marcando, inclusive, gols importantes.Em três jogos contra o Colorado, foram duas bolas na rede. O primeiro de Mateus Gonçalves contra o Inter foi no Brasileirão 2018. Na ocasião, vestindo a camisa do Sport, o jogador marcou aos 42 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória do seu time por 2 a 1. No ano passado, já pelo Ceará, o Raio voltou a brilhar contra os gaúchos e anotou um belo gol de fora da área no triunfo por 2 a 0.
Com os desfalques do Ceará para a partida, Mateus Gonçalves vive a expectativa de começar entre os titulares do técnico Guto Ferreira. 'É um adversário que me traz boas lembranças e que já tive a oportunidade de marcar duas vezes. O Ceará está vindo em um bom momento e espero poder contribuir novamente para que possamos somar mais três pontos no campeonato', ressaltou o atacante.
No Brasileirão 2020, Mateus Gonçalves já foi aproveitado em oito partidas do Ceará, somando 365 minutos em campo, com um gol marcado e uma assistência. Demostrando sua importância tática no time de Guto Ferreira, seja como titular ou reserva, o atacante fez ainda sete desarmes, dois cortes, três interceptações, quatro lançamentos certos, nove finalizações ao gol, 23 divididas ganhas e 85 passes certos.
Gols importantes na temporada
Na temporada, Mateus Gonçalves se destacou ainda com gols importantes e, curiosamente, contra o mesmo rival: o Bahia. O primeiro saiu no empate em 2 a 2 com na fase de grupos da Copa do Nordeste e foi primordial para que o time avançasse até a final. Na decisão, o atacante anotou o último gol da vitória por 3 a 1 que encaminhou a taça. Já no Brasileirão, o camisa sete marcou no triunfo por 2 a 0, o primeiro do Ceará na competição nacional.

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