Mateus Gonçalves reencontra vítima favorita da carreira

Crédito: Divulgação/Ceará

Nesta quinta-feira, às 19h15 (Horário de Brasília), o Ceará vai até Porto Alegre para medir forças com o Internacional em jogo válido pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o adversário do Vozão traz boas lembranças para o atacante Mateus Gonçalves. Em outras oportunidades que teve de enfrentar o time gaúcho, o jogador se acostumou a ir bem, marcando, inclusive, gols importantes.Em três jogos contra o Colorado, foram duas bolas na rede. O primeiro de Mateus Gonçalves contra o Inter foi no Brasileirão 2018. Na ocasião, vestindo a camisa do Sport, o jogador marcou aos 42 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória do seu time por 2 a 1. No ano passado, já pelo Ceará, o Raio voltou a brilhar contra os gaúchos e anotou um belo gol de fora da área no triunfo por 2 a 0.

Com os desfalques do Ceará para a partida, Mateus Gonçalves vive a expectativa de começar entre os titulares do técnico Guto Ferreira. 'É um adversário que me traz boas lembranças e que já tive a oportunidade de marcar duas vezes. O Ceará está vindo em um bom momento e espero poder contribuir novamente para que possamos somar mais três pontos no campeonato', ressaltou o atacante.

No Brasileirão 2020, Mateus Gonçalves já foi aproveitado em oito partidas do Ceará, somando 365 minutos em campo, com um gol marcado e uma assistência. Demostrando sua importância tática no time de Guto Ferreira, seja como titular ou reserva, o atacante fez ainda sete desarmes, dois cortes, três interceptações, quatro lançamentos certos, nove finalizações ao gol, 23 divididas ganhas e 85 passes certos.

Gols importantes na temporada