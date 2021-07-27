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Matemáticos da UFMG indicam Galo e Palmeiras como os grandes favoritos ao título brasileiro

O alviverde tem 40,8 % de chances de levantar o caneco, enquanto o Atlético-MG conta com 20,8 % segundo o levantamento...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 18:35

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 18:35
Crédito: Mineiros e Paulistas travam a luta pela liderança e concentram as "apostas" em relação a quem levará a taça do Brasileirão-(Paulo Ti/Photo Premium/Lancepress!
Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, apenas três a menos do que o Palmeiras, o Atlético-MG demonstra que pode manter o ritmo competitivo e brigar sonhado bicampeonato nacional, que não vem desde 1971. E, a matemática está fazendo seus cálculos para avaliar as probabilidades do time mineiro levantar a taça no fim do ano. Segundo o departamento de matemática da UFMG, o Galo tem 21,1% de probabilidade de vencer o Brasileirão deste ano. O estudo levou em consideração o desempenho dos times até a 13ª rodada. O Palmeiras, líder com 31 pontos, tem 40,8% de chances de ser campeão, segundo o levantamento. As chances de haver uma mudança é grande, pois ainda se espera uma reação do Flamengo, atual bicampeão brasileiro, do Internacional e até do São Paulo, que teve um péssimo começo na competição. Os matemáticos da UFMG também fizeram suas “contas” sobre as chances do alvinegro de conseguir estar na Libertadores de 2022, via Campeonato Brasileiro. As chances são de 86,5%, de acordo com o estudo. O Palmeiras conta com percentual ainda maior, com 94,6% de possibilidades de jogar mais um torneio continental.
Confira o levantamento completo aqui.

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