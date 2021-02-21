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futebol

Matemática: entenda por que o rebaixamento do Vasco é praticamente irreversível

Com o empate neste domingo, o time pode, no máximo, alcançar a pontuação atual do Fortaleza. Mas seria preciso ainda tirar uma diferença de 12 gols...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 20:49

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 20:49

Crédito: O Vasco empatou com o Corinthians neste domingo e deverá disputar a Série B (Rodrigo Coca / Ag. Corinthians
Os jogadores choraram e o técnico Vanderlei Luxemburgo afirmou que "não poderia mentir para o torcedor". Isso porque, se não está matematicamente rebaixado, o Vasco precisa de uma combinação extremamente improvável para permanecer na elite do futebol nacional. Simule aqui.O Cruz-Maltino chegou a 38 pontos e, na última rodada, poderá chegar a 41. Esta é a pontuação do Fortaleza, primeiro time fora da zona. Na quinta-feira, caso o time cearense perca para o Fluminense e, em São Januário, o mandante superar o Goiás, aconteceria a igualdade em pontos.
Ocorreria também o empate em vitórias, primeiro critério de desempate. E aí chegamos ao segundo: o saldo de gols. Atualmente, no momento, a diferença é de -12 em favor do Fortaleza.
Deste modo, seria preciso alguma combinação que fizesse o Vasco, pelo menos, igualar o Fortaleza neste critério. No critério seguinte, número de gols marcados, o Cruz-Maltino superaria. Veja exemplos:
Vasco 11 x 0 GoiásFluminense 1 x 0 Fortaleza
Neste caso, o saldo do Vasco passaria a ser -8 e o do Fortaleza seria -9. Neste cenário, o Cruz-Maltino ultrapassaria o rival.
Vasco 6 x 0 GoiásFluminense 6 x 0 Fortaleza
Neste caso, o saldo de gols de ambos ficaria em -14 e o Vasco superaria no número de gols marcados.
*Reportagem atualizada às 22h55.

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