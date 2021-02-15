Matemática do título: entenda o que o Flamengo precisa para conquistar o octa no Brasileirão

Crédito: Nayra Halm/Fotoarena/Agência Lancepress!

Sem liderar o Brasileirão em nenhuma rodada até o momento, o Flamengo chega ao fim do torneio vivo na briga pelo título. A vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Maracanã, comprovou a boa fase recente da equipe rubro-negra, que depende apenas de si nas duas rodadas finais para se sagrar campeão.

+ Novo manto vindo aí: confira a evolução das camisas 1 do Flamengo no séculoAtual vice-líder, o Flamengo soma 68 pontos, apenas um a menos que o líder Internacional, justamente o adversário do Rubro-Negro na 37ª rodada. Tratado como uma "final" raramente vista na era dos pontos corridos, este duelo decisivo está marcado para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, e definirá o rumo da competição na rodada final.

Uma vitória sobre o clube gaúcho dá a liderança inédita ao Flamengo e a vantagem valiosa para a última rodada, diante do São Paulo, no Morumbi. Um empate não muda a situação da tabela e deixa o Inter na frente para decidir o título contra o Corinthians no Beira-Rio. Uma derrota, por sua vez, garante o título do Inter com uma rodada de antecedência e acaba com o sonho rubro-negro de conquistar o octacampeonato.

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Em caso de vitória sobre o Inter e...- Vitória sobre o São Paulo: Flamengo campeão.- Empate com o São Paulo: Flamengo precisa de um tropeço do Inter contra o Corinthians.- Derrota para o São Paulo: Flamengo precisa de um tropeço do Inter contra o Corinthians.

Em caso de empate contra o Inter e...- Vitória sobre o São Paulo: Flamengo precisa de um tropeço do Inter contra o Corinthians.- Empate com o São Paulo: Flamengo precisa torcer para o Inter ser goleado pelo Corinthians por 7 gols de diferença.- Derrota para o São Paulo: Inter campeão.