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Massimiliano Allegri revela proposta do Real Madrid, mas explica opção para comandar a Juventus

Técnico italiano retorna à Velha Senhora após dois anos sem trabalhar. Em sua primeira coletiva, treinador afirma que irá contar muito com Cristiano Ronaldo...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 12:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2021 às 12:03
Crédito: Allegri explicou opção para voltar a treinar a Juventus ao invés do Real Madrid (AFP
Em sua primeira coletiva desde o retorno à Juventus, o técnico Massimiliano Allegri revelou ter tido uma proposta do Real Madrid e explicou o motivo de retornar a Turim. O comandante também contou as sensações sobre voltar aos gramados nos primeiros treinos com o grupo.- Estive muito perto (do Real Madrid). Quero agradecer ao presidente (Florentino Pérez) pela oportunidade que me ofereceu, mas escolhi a Juventus, pois ela me deu muito, é uma equipe divertida para treinar, jovem e que pode crescer. Para mim é como se fosse a primeira vez. Estou entusiasmado.
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O comandante também afirmou que irá contar com os veteranos do grupo, entregou a provável renovação de contrato com Chiellini e elogiou Cristiano Ronaldo.
- Cristiano, Bonucci e Chiellini, além de trazerem experiência, devem ser exemplos aos mais jovens. Cristiano Ronaldo é um grande campeão e inteligente. Ele tem uma responsabilidade maior do que há três anos, pois havia jogadores com mais experiências. Espero muito dele e está motivado.
Além de elogiar os três veteranos, Allegri também afirmou que quer contar com Paulo Dybala. O atacante argentino é outro nome que está em processo de renovação com a Velha Senhora, uma vez que o contrato do atleta se encerra em 2022.

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