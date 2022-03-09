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Mascote do Atlético-MG é suspenso pela FMF após interferir em comemoração no gol do Cruzeiro

O Galo Doido tentou impedir que o jogador da Raposa, Vitor Roque, comemorasse o gol no clássico do último domingo, no Mineirão...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 07:25

Publicado em 09 de Março de 2022 às 07:25

O Galo Doido, mascote do Atlético-MG, em uma atitude fora do comum, roubou a cena na comemoração do gol do Cruzeiro, marcado por Vitor Roque, no clássico do último domingo, 6 de março, vencido pelo Alvinegro, no Mineirão, por 2 a 1.
O homem que vestia a fantasia saiu correndo em direção aos jogadores da Raposa para evitar o que ele entendeu que poderia vir a ser uma provocação à torcida atleticana, que estava localizada atrás do gol. Mas, sua ação gerou consequências.
O mascote do time alvlvinegro foi suspenso pela Federação Mineira de Futebol,(FMF) e o símbolo do clube não poderá estar no jogo contra a Caldense, no próximo sábado, 19 de março, pela última rodada da fase de classificação do Estadual. -Galo Doido, após o gol do Cruzeiro Esporte Clube, correu na direção dos jogadores da equipe adversária, fazendo gestos de forma intimidatória- descreve o ofício da Diretoria de Competições da FMF.
Segundo a entidade que rege o futebol em Minas Gerais, os mascotes das equipes mandantes podem ficarr atrás dos gols durante as partidas, mas sem qualquer tipo de interação com jogadores e comissão técnica.
Crédito: GaloDoidoparadiantedejogadordoCruzeiroetentacontercomemoraçãopróximoàtorcidaatleticana-(Reproduçãodevídeo/DAZN

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