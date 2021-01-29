Mascarenhas é reintegrado no Vitória de Guimarães após lesões

Matheus Mascarenhas, lateral esquerdo do Fluminense emprestado ao Vitória de Guimarães, foi reintegrado ao grupo após longos dias afastado das atividades por conta de lesões, segundo o jornal “A Bola”. Neste momento, o brasileiro busca recuperar a condição física ideal para poder participar dos jogos do Campeonato Português.Em dois dias, o atleta de 22 anos completa um ano cedido ao clube lusitano, mas até agora não conseguiu realizar uma única partida com a camisa alvinegra. Na Primeira Liga, seu clube ocupa a 6ª colocação e está a sete pontos de distância do Benfica, que ocupa o lugar da equipe que irá se classificar para a próxima Liga Europa.