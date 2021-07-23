Mascarenhas celebra retorno após dois anos sem jogar e exalta 'recomeço' no Fluminense

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Depois de dois anos sem entrar em campo, o lateral-esquerdo Mascarenhas, enfim, voltou a jogar. Na última quinta-feira, ele teve uma oportunidade já no fim da vitória do Fluminense por 4 a 0 sobre o Figueirense, quando entrou no lugar de Jefté. O jovem esteve emprestado ao Vitória de Guimarães, mas retornou antes do fim do empréstimo e vinha treinando com o Sub-23.

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- Um dia surreal na minha vida, o dia do recomeço, um novo ciclo de vitórias e bençãos!!! Depois de um longo tempo, estou de volta!!! Agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha família e diversas pessoas que esteve junto nesses momentos difíceis… OBRIGADO JESUS! - escreveu o jogador no Twitter.

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​Mascarenhas tinha contrato com o Vitória de Guimarães (POR) até junho, mas, sem nunca ter estreado, foi devolvido antes do tempo. O contrato com o Flu é válido até dezembro de 2021. O jovem sofreu com lesões ao longo do período em Portugal, algo que já acontecia antes, e que dificultaram ainda mais a adaptação. O último jogo oficial havia sido em 13 de junho de 2019.