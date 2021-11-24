Máscaras, bateria e festa à carioca: torcida do Flamengo lota bar em Montevidéu para jogo antes da final

O Flamengo ainda não aterrissou em Montevidéu, mas o Uruguai já está se colorindo de vermelho e preto. Nesta terça-feira, houve concentração da torcida rubro-negra no Mercado Del Inmigrante, no bairro Punta Carretas, para assistir ao jogo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, o último antes da decisão da Libertadores. O LANCE! esteve no local e registrou o encontro.Cerca de 100 flamenguistas foram aos bares locais para ver o Flamengo atuar em Porto Alegre, de onde a delegação partirá para a capital uruguaia - e treinará de quarta a sexta-feira, no Estádio Campeón del Siglo.

Antes de a bola rolar, a festa teve o seu pontapé inicial depois que um grupo de torcedores entrou no bar com máscaras gigantes de jogadores do Fla. Depois, a farra foi ganhando corpo, e as músicas deram o tom da noite. Até provocação ao Palmeiras rolou. Como é possível ver e ouvir nos vídeos abaixo: Durante o jogo amarrado, Hugo Souza foi o mais enaltecido no primeiro tempo: “Neneca, Neneca!”, gritou a torcida em diversos momentos.

A imagem voltou apenas aos 35 minutos da segunda etapa, a tempo de ver o gol de empate do Grêmio, marcado por Ferreirinha, no minuto seguinte. O primeiro do adversário foi de Borja, seis minutos antes, quando a internet não colaborou com a reunião de flamenguistas no bar de Montevidéu. O resultado não foi aquele esperado pela torcida que se reuniu na capital uruguaia, mas o foco já é o próximo sábado, na decisão da Libertadores contra o Palmeiras. No local estava a bateria da torcida e o pagode vai rolar depois do apito final. Feito o aquecimento, o momento é de esperar pelo grande jogo.