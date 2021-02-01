Martinelli vibra com gols e mira vaga direta do Fluminense na Libertadores

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

A vitória por 3 a 0 do Fluminense contra o Goiás ficou marcada pelo brilho do volante Martinelli. Cria das categorias de base do clube, o jogador marcou seus dois primeiros gols como profissional, incluindo um golaço com chute de fora da área. Aos 19 anos, o jovem se firmou entre os titulares e teve as boas atuações coroadas ao decidir o importante resultado para o Tricolor. Em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, ele comemorou.

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– Um dos mais importantes sim, primeiro como profissional... Já fiz gols importantes na base também. Depois você vai vendo a reprise dos gols, vai caindo a ficha. Nunca tinha feito dois gols no mesmo jogo, só tinha feito um. Fiquei muito feliz pelos dois gols e em ajudar o clube rumo à classificação para a Libertadores. Na base, eu chegava mais dentro da área. Fui feliz nos dois chutes, contei com um pouco de sorte também, jogador tem que ter isso. Sempre consegui chegar bem dentro da área, sempre consegui finalizar. Graças a Deus, fico feliz em ajudar o grupo - afirmou o jogador.

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A vitória por 3 a 0 contra o Goiás, pela 33ª rodada, coloca o Flu em quinto lugar, com 53 pontos. A equipe ainda aguarda o resultado do Palmeiras, na terça-feira, que pode ultrapassar caso vença. São cinco pontos de desvantagem para o São Paulo, em quarto, posição que dá a classificação direta à Libertadores.

– A Libertadores é muito importante para gente, para o Fluminense, colocar esse clube de volta à Libertadores, onde ele deve estar. Para a gente, que vem da base, é um sonho nosso jogar uma Libertadores. Os mais velhos, que têm mais experiência, eles falam: "A gente tem que levar o Fluminense de volta à Libertadores". É um objetivo que a gente tem - analisou.– A gente vê a tabela, vê os confrontos, sabe que é possível buscar essa classificação direta para a fase de grupos. Estamos trabalhando para isso, mas o mais importante é conseguir chegar na Libertadores. Tenho certeza que esse objetivo está próximo. Em casa, eu fico sempre olhando a tabela, acompanhando os resultados de jogos, vendo como está, porque é importante a gente saber. Mas primeiro a gente tem que fazer o nosso dever, depende da gente. A gente sabe que quarta-feira tem mais uma decisão, nós vamos fortes para trazer os três pontos e alcançar o objetivo - completou.

Outro assunto em alta é a saída de Marcos Paulo, amigo pessoal de Martinelli. O volante afirmou não saber a situação do companheiro, que ficou fora do duelo com o Goiás por não estar tão focado quanto os outros do grupo. Além disso, o jogador avaliou as saídas precoces de jogadores formados em Xerém.

– Questão de sair ou não, tenho minha cabeça muito tranquila quanto a isso. Se for para um dia sair, saio com cabeça erguida. Mas primeiro pretendo fazer minha história aqui dentro do clube, que foi onde abriram as portas para mim. Realizei muitos sonhos aqui dentro e espero dar muitas alegrias à torcida tricolor. (Marcos Paulo) É um amigo meu, muito próximo, tenho conversado com ele, mas ele não fala nada. Não sei o que está rolando. É uma coisa dele com a diretoria. Espero que dê tudo certo para ambos - concluiu.