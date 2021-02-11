Martinelli valoriza ponto conquistado em empate do Fluminense: 'Time fez um bom jogo'

A confirmação da vaga para Libertadores foi adiada. Nesta quarta-feira, Fluminense e Atlético-MG ficaram no empate por 0 a 0 no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista na saída de campo, o meia Martinelli valorizou o empate conquistado pelo Tricolor e acredita que a equipe vai conseguir o objetivo da classificação.
- Acho que a gente fez um grande jogo. A equipe estava bem organizada, neutralizamos os pontos fortes deles. Tivemos algumas chances no final. Acredito que o time fez um bom jogo, e ponto a ponto a gente vai atrás do nosso objetivo - disse o volante tricolor.
Com o resultado, o Fluminense perde a chance de entrar no G4, ficando com 57 pontos na quinta posição do Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, o Fluminense visita o Ceará no Castelão, às 18h. Enquanto isso, o Atlético-MG receberá o Bahia, no Mineirão, no sábado, às 19h.