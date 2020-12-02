Martinelli revela ansiedade antes de estreia no Fluminense: 'Sempre dá aquele frio na barriga'

Crédito: Martinelli fez sua estreia como profissional no Fluminense - Reprodução - Flu TV

Após fazer sua estreia no profissional do Fluminense, Martinelli concedeu sua primeira entrevista coletiva e falou sobre a noite especial no Maracanã. Treinando com os profissionais desde junho, o meia, enfim, recebeu sua oportunidade no time titular e revelou um 'frio na barriga' antes da partida contra o Bragantino.

- Quando eu recebi a notícia fiquei muito feliz, mas sempre dá aquele frio na barriga diante de uma estreia no Maracanã. Os jogadores, todos da comissão, me passaram confiança. O próprio Odair, me chamou, disse para eu ir tranquilo e me deixou bastante confortável para jogar - disse Martinelli. CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO

Martinelli destacou também o fato da equipe principal do Fluminense ter um esquema de jogo semelhante ao do time de aspirantes, onde vinha atuando. O meia valorizou a importância do time sub-23 no clube.

- É um projeto muito importante (time de aspirantes). Ele acaba dando rodagem, volume de jogo e isso é muito bom para o atleta. A maneira que as equipes jogam é parecida, sempre com a bola, isso facilita bastante a transição do sub-23 para o profissional - finalizou o jogador.

Confira outras respostas de Martinelli: ​Oportunidade contra o Bragantino- Estou aqui para ajudar o Fluminense, sei que a oportunidade vai chegar mais vezes como chegou agora. Sou um cara muito tranquilo e estou com a cabeça tranquila. Vou continuar trabalhando, a oportunidade vai chegar de novo e eu tenho que estar preparado para responder a altura.

Importância do Sub-23- Acho muito importante essa transição, né? Da base ao profissional. É um degrau alto, então é bom ter etapas. O jogador vai criando confiança, vai ficando mais tranquilo para estrear no profissional. Tenho minha cabeça muito tranquila, sei que tenho evoluído bastante, tenho trabalhado muito. A oportunidade vai chegar mais vezes e eu pretendo estar sempre pronto para ajudar a equipe.

Esperança por uma vaga no time titular- A gente tem que ter a cabeça tranquila, sabemos que somos jovens e temos que aprender muito ainda com os mais experientes. Sempre passam muitas dicas pra gente. Temos que ter a cabeça no lugar, saber que vai chegar nossa hora e estar pronto. Quando for necessitado, aproveitar a oportunidade.