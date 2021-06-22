Martinelli comenta sequência do Fluminense e projeta próximo duelo: ‘Sair daqui com os três pontos’

O Fluminense chegou em Goiânia na última segunda-feira para enfrentar o Atlético Goianiense, em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão. Na concentração, o volante Martinelli comentou a sequência positiva e falou em focar sempre no próximo adversário. O Fluminense tem duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota até agora.- A gente tem um grupo muito qualificado, sabe do nosso time e como a gente pode alcançar grandes marcas no Brasileiro. Estamos focados no jogo a jogo, e a invencibilidade ao longo do tempo vai vir, então temos que pensar sempre no próximo jogo para que a gente possa sair vitorioso - afirmou.