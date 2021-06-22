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Martinelli comenta sequência do Fluminense e projeta próximo duelo: ‘Sair daqui com os três pontos’

Volante diz que time tem capacidade de alcançar grandes marcas no Brasileiro, qualidade do grupo e necessidade de pensar jogo a jogo...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 18:52

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 18:52

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense chegou em Goiânia na última segunda-feira para enfrentar o Atlético Goianiense, em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão. Na concentração, o volante Martinelli comentou a sequência positiva e falou em focar sempre no próximo adversário. O Fluminense tem duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota até agora.- A gente tem um grupo muito qualificado, sabe do nosso time e como a gente pode alcançar grandes marcas no Brasileiro. Estamos focados no jogo a jogo, e a invencibilidade ao longo do tempo vai vir, então temos que pensar sempre no próximo jogo para que a gente possa sair vitorioso - afirmou.
> Confira a classificação dos times na Série A do Brasileirão
Um dos destaques no meio de campo, o Moleque de Xerém também projetou o confronto de amanhã.
- Já jogamos aqui e é sempre um jogo muito difícil, é uma excelente equipe, muito competitiva, então a gente tem que entrar com máxima atenção e fazer um bom jogo para sair daqui com os três pontos, que vão ajudar bastante a subir na tabela.
A partida acontecerá na próxima quarta-feira, às 19h, no Estádio Antônio Accioly. O duelo será transmitido pelo Premiere e no Tempo Real do LANCE!

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