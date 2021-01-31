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futebol

Martinelli comemora primeiros gols pelo profissional do Fluminense: 'Ficha não caiu ainda'

Jogador marcou dois dos três gols do Tricolor na partida contra o Goiás, no Estádio Nilton Santos, neste domingo...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 20:51

LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 20:51
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
A vitória do Fluminense por 3 a 0 contra o Goiás foi marcada pela estrela do volante Martinelli. Titular de Marcão, o jogador marcou seus dois primeiros gols pelo time profissional e, ao lado de Nino, ajudou o Flu a subir ao quinto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o atleta, cria de Xerém, comemorou o resultado e falou sobre a sensação de balançar a rede.
> ATUAÇÕES: Em grande jogo coletivo do time, Martinelli e Nenê são os destaques na vitória do Fluminense
- Feliz demais pelos gols, mas mais ainda pela vitória. O time merece muito, trabalhamos firme. A ficha não caiu ainda. Só agradecer e continuar trabalhando pois o grupo todo tem coisa boa pela frente - disse o jovem.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
O resultado coloca o Fluminense em quinto lugar, com 53 pontos. A equipe ainda aguarda o resultado do Palmeiras, na terça-feira, que pode ultrapassar caso vença. São cinco pontos de desvantagem para o São Paulo, em quarto, posição que dá a classificação direta à Libertadores. Na próxima quarta-feira, o time de Marcão encara o Bahia, fora de casa, às 21h30.

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