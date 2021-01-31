Martinelli comemora primeiros gols pelo profissional do Fluminense: 'Ficha não caiu ainda'

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A vitória do Fluminense por 3 a 0 contra o Goiás foi marcada pela estrela do volante Martinelli. Titular de Marcão, o jogador marcou seus dois primeiros gols pelo time profissional e, ao lado de Nino, ajudou o Flu a subir ao quinto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o atleta, cria de Xerém, comemorou o resultado e falou sobre a sensação de balançar a rede.

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- Feliz demais pelos gols, mas mais ainda pela vitória. O time merece muito, trabalhamos firme. A ficha não caiu ainda. Só agradecer e continuar trabalhando pois o grupo todo tem coisa boa pela frente - disse o jovem.

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