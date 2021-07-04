Martinelli celebra vitória do Fluminense e elogia André: 'Sempre fazia gol na base do Flamengo'

Após a vitória do Fluminense sobre o Flamengo por 1 a 0 na Neo Química Arena, neste domingo, Martinelli celebrou a vitória e elogiou o grupo. O meia ressaltou estar feliz por André, autor do gol, e afirmou que o colega já costumava golear o rival quando jogavam juntos na base. - A gente trabalhou muito focado nessa semana, sabia que merecia essa vitória, então o time todo trabalhou. Estou muito feliz pelo André, que entrou, e vou te falar... Ele sempre fazia gol na base do Flamengo, então a estrela dele brilhou. Fico feliz por ele e espero que represente toda a nossa equipe, que trabalhou muito, corremos muitos, então a gente mereceu esse placar - disse.
> Confira a classificação dos times na Série A do BrasileirãoA vitória foi um alívio para o Tricolor, que estava há 4 rodadas sem vencer. Com o resultado, o clube chega aos 13 pontos e alcança da sétima colocação na tabela. Na décima rodada, o Fluminense enfrenta o Ceará, às 21h30, em São Januário. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!