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Martin Odegaard, do Real Madrid, testa positivo para coronavírus

Meia norueguês não atuava com a camisa merengue desde 2016 e entrou em campo contra a Real Sociedad, mas exame detectou positivo para Covid-19...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 18:56
Crédito: Odegaard testa positivo para coronavírus (AFP
O meia Martin Odegaard, que defende o Real Madrid, testou positivo para o coronavírus nesta terça (22). Quem informa é o jornalista Javier Herráez, da rádio 'Cadena SER'.Odegaard, hoje com 21 anos de idade, não jogava uma partida oficial com a camisa do Real Madrid desde o mês de novembro de 2016, quando enfrentou a Cultural Leonesa pela Copa do Rei.
No entanto, após em campo diante da Real Sociedad no último domingo, o norueguês foi testado e o resultado deu positivo. Ele ainda terá que fazer um novo teste para confirmar o primeiro, mas a princípio ficará em isolamento por 10 dias.

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