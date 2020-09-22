Martin Odegaard, do Real Madrid, testa positivo para coronavírus

O meia Martin Odegaard, que defende o Real Madrid, testou positivo para o coronavírus nesta terça (22). Quem informa é o jornalista Javier Herráez, da rádio 'Cadena SER'.Odegaard, hoje com 21 anos de idade, não jogava uma partida oficial com a camisa do Real Madrid desde o mês de novembro de 2016, quando enfrentou a Cultural Leonesa pela Copa do Rei.
No entanto, após em campo diante da Real Sociedad no último domingo, o norueguês foi testado e o resultado deu positivo. Ele ainda terá que fazer um novo teste para confirmar o primeiro, mas a princípio ficará em isolamento por 10 dias.