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Martín Benítez sente incômodo na coxa e vira dúvida para o duelo decisivo contra o Corinthians

Meio-campista argentino não participou dos últimos treinamentos da equipe no CT do Almirante e é dúvida para o jogo. Apesar disso, ele viajará com a delegação vascaína...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 14:57

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 14:57

Crédito: Benítez viajará com a delegação do Vasco para São Paulo, mas é dúvida para a partida (Rafael Ribeiro/Vasco
Com a proximidade do duelo decisivo diante do Corinthians, na Neo Química Arena, no domingo, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá dor de cabeça para escalar o time. Isso porque Martín Benítez sentiu um incômodo muscular em uma das coxas e se tornou dúvida para o jogo. A informação foi inicialmente divulgada pelo canal "Atenção, Vascaínos".
> Vasco está no Z4: Simule a tabela do Brasileirão
Com isso, o argentino não participou dos treinamentos realizados no CT do Almirante durante a semana, já que acusou a possível lesão na reapresentação após a derrota para o Internacional, em São Januário. Apesar do problema, o meio-campista viajará com a delegação para São Paulo, segundo informações do site "GE".
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Diante disso, Luxemburgo tem feito mistério sobre a escalação do Gigante da Colina. A equipe deverá ter a volta do zagueiro Marcelo Alves, que estava suspenso no jogo contra o Colorado. Neste domingo, o confronto diante do time paulista pode definir o rebaixamento do Vasco ou levar a disputa para a última rodada, quando os cariocas enfrentam o Goiás, em casa, e terão a esperança de permanecer na elite do futebol brasileiro.
Para isso, o Cruz-Maltino necessita vencer e torcer por um tropeço do Bahia para deixar o Z4 restando apenas uma rodada para o fim da competição. No entanto, os comandados de Luxa terão que quebrar o jejum de 19 partidas sem vencer o Corinthians. A última vez em que os cariocas derrotaram os paulistas foi em outubro de 2010.
Por fim, a provável escalação do Vasco para o duelo deste domingo é: Fernando Miguel; Léo Matos, Leandro Castan, Marcelo Alves (Ricardo Graça) e Henrique; Bruno Gomes, Leo Gil (Andrey) e Benítez (Carlinhos); Yago Pikachu (Ygor Catatau), Cano e Talles (Juninho).

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