Martín Benítez fala sobre cobranças de falta: 'Estou sempre procurando dar o melhor para o Vasco'

Crédito: Benítez é uma das esperanças do Vasco no duelo contra o Fortaleza, nesta quarta (Rafael Ribeiro/Vasco

Querido pela torcida, Martín Benítez retornou ao Vasco e mostrou muita qualidade no meio-campo Cruz-Maltino. No entanto, um lance chamou a atenção: o gol de falta diante do Palmeiras, o primeiro dele com a camisa do Gigante da Colina. Nesta terça, a VascoTV publicou um vídeo com uma entrevista em que o argentino comenta sobre a batida na bola e de que maneira começou a treinar cobranças diretas ao gol adversário.

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- Quando eu cheguei, em fevereiro, Abel era o treinador, e Ramon estava como auxiliar. Como eu vim com uma lesão muscular da Argentina, eu treinava bem mais com o Ramon do que com o Abel. Adquiri uma rápida confiança com ele, construímos uma relação muito bonita. Depois ele veio a virar treinador do Vasco. Durante a pré-temporada, uma ou duas vezes por semana, ele nos convocava uma hora antes, para nós treinarmos cobranças de falta - explicou, e em seguida acrescentou.

- Não era a minha especialidade. Ontem (jogo diante do Palmeiras). Meu primeiro gol de falta. Aprendi a bater faltas aqui no Vasco. Sempre bati escanteio, e falta lateral, mas nunca direta. Acredito que isso é fruto de um trabalho. Sou uma pessoa que busca aprender e melhorar sempre. Quero crescer ainda mais no dia a dia. Eu como jogador, que se encarrega das bolas paradas da equipe. Busco sempre fazer um gol ou uma assistência para ajudar a equipe da melhor forma. Para mim, esse gol trouxe confiança. a acreditar mais em mim, que posso sempre melhorar no dia a dia, confiar no trabalho. Estou sempre procurando dar o melhor para o Vasco, que é o mais importante - destacou.

O atleta acredita que com mais tempo para treinar poderá evoluir ainda mais neste fundamento. No entanto, ele alegou que o curto espaço entre as partidas e o calendário conturbado atrapalham na recuperação e no desenvolvimento dos jogadores.

- Vou procurar treinar, mas as partidas são muito próximas umas das outras. Então, as vezes você precisa se recuperar e não tem tempo para praticar, treinar bolas paradas. Quando estiver tudo bem, darei sequência aos treinamentos para seguir melhorando. Quando tiver mais espaço entre um jogo e outro Sempre que puder praticar, vou buscar melhorar. Sou uma pessoa que acredita que é sempre possível melhorar o futebol. Não só no futebol como na vida. Quanto mais coisas conseguir acrescentar ao seu jogo, você consegue se tornar um jogador mais completo - finalizou