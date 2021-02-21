Marrony marca aos 50 do 2º tempo, dá vitória ao Galo sobre o Sport, e coloca o time perto da fase de grupos da Libertadores

O Atlético-MG conseguiu vencer o Sport por 3 a 2 neste domingo, 21 de fevereiro, na Ilha do Retiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, e praticamente se garantiu na fase de grupos da Libertadores de 2021. Os gols foram marcados por Jair, Rafael Thyere, contra, e Marrony, para o alvinegro. Thiago Neves e Dalberto anotaram os tentos do Leão. O resultado levou o Atlético aos 65 pontos, na terceira posição, e depende apenas de si para evitar a disputa dos mata-matas das primeiras fases da competição sul-americana. Apesar da derrota, o Sport está confirmado na primeira divisão de 2021, pois o Vasco empatou com o Corinthians e o Leão não poderá mais ser alcançado pela equipe carioca. A equipe de Pernambuco está com 42 pontos, na 14ª posição e briga por vaga na Sul-Americana. O duelo no Recife foi tenso, sem muito brilho do Galo, que voltou a falhar na defesa. Porém, para o time mineiro valeu pelos três pontos após o gols salvador de Marrony. Dois gols do Galo nos minutos iniciais O Atlético-MG teve competência e sorte de marcar seus gols logo no início do primeiro e do segundo tempo. Os tentos alvinegros foram anotados aos 4 minutos da etapa inicial, com Jair, e aos 6 do segundo tempo, com Rafael Thyere, contra, após chute de Guilherme Arana. Boa volta de Keno Mesmo sem o ritmo ideal de jogo, Keno mostrou que é o diferencial mais decisivo do ataque atleticano. Teve boa movimentação, perdeu duas chances, mas a dinâmica de jogo com ele em campo é outra na equipe mineira. Defesa continua frágil O gol de Dalberto, aos 32 minutos do primeiro tempo, foi mais uma demonstração de como o setor defensivo do Galo ainda peca em momentos importantes do jogo. O atacante do Sport entrou sem marcação na área alvinegra entre Arana e a zaga. Um “buraco” que o jogador do Leão aproveitou para anotar o tento do time pernambucano.