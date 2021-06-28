Marquinhos volta de empréstimo e já treina com o elenco do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Se era reforço que a torcida do Corinthians queria, ela ganhou um na manhã desta segunda-feira. Trata-se de Marquinhos, que estava no Sport por empréstimo, e retornou para o clube para integrar o elenco. O jogador já esteve presente nas atividades do dia no CT Joaquim Grava junto com o grupo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Aos 24 anos, Marquinhos foi avaliado por Sylvinho e seus auxiliares, que gostaram do que viram do atleta durante a passagem por Pernambuco e solicitaram o retorno do atacante para reforçar o setor ofensivo do elenco.

Nesta segunda pela manhã, o jogador se apresentou no CT após os trâmites burocráticos terem sido resolvidos e já treinou com o restante do elenco, podendo em breve ficar à disposição da comissão técnica, uma vez que seu nome ainda precisa aparecer no BID da CBF para que seja escalado. Se isso ocorrer, ele poderá até ser relacionado para o clássico contra o São Paulo.A ideia do Corinthians é ter sucesso igual aos casos de Gustavo Mosquito e de João Victor, que rodaram por outros clubes, ganharam rodagem e hoje se tornaram titulares do time. Além disso, supre uma carência do elenco, que conta apenas com Mosquito e Léo Natel para a função de atacante de lado entre aqueles mais "prontos", sem contar a garotada das categorias de base.

Pelo Corinthians, Marquinhos fez apenas um jogo: o amistoso com o Santos, no início de 2019, quando entrou na segunda etapa. De lá para cá ele foi emprestado para a Ponte Preta, em 2019, e para o Sport (2020), onde fez 56 jogos e marcou sete gols, números e atuações que chamaram a atenção do Timão, clube com o qual o atacante tem contrato até dezembro de 2022.

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