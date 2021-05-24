Marquinhos, Neymar e Lucas Paquetá são eleitos para seleção do Campeonato Francês

O Campeonato Francês terminou no último domingo com o título do Lille, que superou o poderoso Paris Saint-Germain na disputa nacional. Após o encerramento da competição, a Ligue 1 anunciou a seleção do torneio, que conta com os brasileiros Marquinhos, Neymar e Lucas Paquetá.
+ Veja a tabela final do Campeonato FrancêsO PSG conta com cinco atletas ao todo. Além dos dois brasileiros, o goleiro Keylor Navas, o zagueiro Kimpembe e o atacante Mbappé estiveram na lista. Companheiro de Lucas Paquetá, o holandês Memphis Depay foi mais um do Lyon. Campeão, o Lille também colocou dois atletas no time.
O time ideal foi formado por: Keylor Navas (PSG), Jonathan Clauss (Lens), Marquinhos (PSG), Kimpembe (PSG) e Reinildo Mandava; Benjamin André (Lille), Aurélien Tchouaméni (Monaco) e Lucas Paquetá; Memphis Depay (Lyon), Neymar (PSG) e Kylian Mbappé (PSG).+ Lesões tiram craques da Eurocopa. Veja a lista!
VEJA OS NÚMEROS
Marquinhos25 jogos3 gols1 assistência