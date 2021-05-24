Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marquinhos, Neymar e Lucas Paquetá são eleitos para seleção do Campeonato Francês
Marquinhos, Neymar e Lucas Paquetá são eleitos para seleção do Campeonato Francês

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 16:28

Crédito: JEFF PACHOUD / AFP
O Campeonato Francês terminou no último domingo com o título do Lille, que superou o poderoso Paris Saint-Germain na disputa nacional. Após o encerramento da competição, a Ligue 1 anunciou a seleção do torneio, que conta com os brasileiros Marquinhos, Neymar e Lucas Paquetá.
+ Veja a tabela final do Campeonato FrancêsO PSG conta com cinco atletas ao todo. Além dos dois brasileiros, o goleiro Keylor Navas, o zagueiro Kimpembe e o atacante Mbappé estiveram na lista. Companheiro de Lucas Paquetá, o holandês Memphis Depay foi mais um do Lyon. Campeão, o Lille também colocou dois atletas no time.
O time ideal foi formado por: Keylor Navas (PSG), Jonathan Clauss (Lens), Marquinhos (PSG), Kimpembe (PSG) e Reinildo Mandava; Benjamin André (Lille), Aurélien Tchouaméni (Monaco) e Lucas Paquetá; Memphis Depay (Lyon), Neymar (PSG) e Kylian Mbappé (PSG).+ Lesões tiram craques da Eurocopa. Veja a lista!
VEJA OS NÚMEROS
Marquinhos​25 jogos3 gols1 assistência

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados