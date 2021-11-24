Marquinhos Gabriel volta aos treinos e pode ser novidade no Vasco para a rodada final da Série B do Brasileiro

O Vasco pode ter um reforço para a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro: o meio-campista Marquinhos Gabriel, que foi desfalque do último jogo por uma entorse no tornozelo direito, voltou aos treinos e tem os treinos até o fim de semana para participar do jogo contra o Londrina, no domingo.Por outro lado, o lateral-direito Cayo Tenório segue entregue ao departamento médico. Ele vem de trauma no joelho esquerdo, por isso foi desfalque no jogo contra o Remo, na última sexta-feira.