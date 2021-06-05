Marquinhos Gabriel e Michel são relacionados para o duelo do Vasco contra a Ponte Preta em Campinas

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

O Vasco voltará a campo neste domingo para encarar a Ponte Preta, às 16h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em busca da primeira vitória na competição, a equipe comandada por Marcelo Cabo terá duas novidades entre os relacionados: o meia Marquinhos Gabriel e o volante Michel.

> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro Marquinhos Gabriel retornar à equipe após se recuperar de uma lesão muscular e ter ficado de fora na estreia contra o Operário-PR. Além dele, o volante Michel poderá fazer a sua estreia com a camisa do Gigante da Colina, pois está regularizado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Por outro lado, o zagueiro Leandro Castan e o meio-campista MT ainda estão em processo de recondicionamento físico. Ambos não devem viajar com a equipe na tarde deste sábado para Campinas.