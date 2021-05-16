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Marquinhos Gabriel e Leandro Castan viram novidades no departamento médico do Vasco

Meio-campista foi desfalque para o jogo deste domingo, e fez falta. Zagueiro jogou só uma etapa da primeira partida da final da Taça Rio...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 14:32

LanceNet

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Publicado em 

16 mai 2021 às 14:32
Crédito: Marquinhos Gabriel sofreu uma lesão que pode tê-lo tirado dos dois jogos finais da Taça Rio (Rafael Ribeiro / Vasco
O departamento médico do Vasco passa a receber mais atenção. Isso porque, para além de jogadores poupados, o jogo contra o Botafogo, o time teve duas notícias ruins: Marquinhos Gabriel sofreu uma lesão na última quinta-feira e Leandro Castan só participou de uma etapa do clássico deste domingo.O Cruz-Maltino explicou assim a lesão do meia:"O meio-campo Marquinhos Gabriel sofreu uma lesão na musculatura da coxa esquerda no treino de quinta-feira, e desfalca o Vasco da Gama no clássico contra o Botafogo. A lesão foi eventual, derivada de um movimento de hiperextensão da perna, realizado em disputa de bola. O jogador realiza trabalho de fisioterapia em dois períodos, visando o retorno o mais breve possível"
O técnico Marcelo Cabo, ao longo da entrevista coletiva pós-jogo, deu a entender que pode ter o desfalque do jogador também na próxima partida. Quanto a Castan, o clube tratou como "desconforto". Mas foi o suficiente para Ricardo Graça ser chamado para entrar no jogo.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Confira:"Castan sentiu um leve desconforto posterior coxa direita. Optou-se por sua saída para não se tornar algo mais grave. Será reavaliado ao longo da semana."
Vale destacar que Ernando e Romulo foram poupados, também de acordo com o comunicado do clube. A última partida do zagueiro foi contra o Boavista, há quase um mês. Já o meio-campista saiu de campo no fim da primeira etapa da reestreia, dia 1º de maio, contra o Madureira. Já se vão dois jogos desde então.

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