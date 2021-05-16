Marquinhos Gabriel e Leandro Castan viram novidades no departamento médico do Vasco

Crédito: Marquinhos Gabriel sofreu uma lesão que pode tê-lo tirado dos dois jogos finais da Taça Rio (Rafael Ribeiro / Vasco

O departamento médico do Vasco passa a receber mais atenção. Isso porque, para além de jogadores poupados, o jogo contra o Botafogo, o time teve duas notícias ruins: Marquinhos Gabriel sofreu uma lesão na última quinta-feira e Leandro Castan só participou de uma etapa do clássico deste domingo.O Cruz-Maltino explicou assim a lesão do meia:"O meio-campo Marquinhos Gabriel sofreu uma lesão na musculatura da coxa esquerda no treino de quinta-feira, e desfalca o Vasco da Gama no clássico contra o Botafogo. A lesão foi eventual, derivada de um movimento de hiperextensão da perna, realizado em disputa de bola. O jogador realiza trabalho de fisioterapia em dois períodos, visando o retorno o mais breve possível"

O técnico Marcelo Cabo, ao longo da entrevista coletiva pós-jogo, deu a entender que pode ter o desfalque do jogador também na próxima partida. Quanto a Castan, o clube tratou como "desconforto". Mas foi o suficiente para Ricardo Graça ser chamado para entrar no jogo.

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Confira:"Castan sentiu um leve desconforto posterior coxa direita. Optou-se por sua saída para não se tornar algo mais grave. Será reavaliado ao longo da semana."