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Marquinhos Gabriel celebra primeiro gol pelo Vasco: 'Camisa tão importante'

Autor do gol do Vasco no empate contra a Caldense, em Poços da Caldas, o meio-campista fez o seu primeiro jogo como titular do Gigante da Colina, porém cansou no segundo tempo...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 20:23

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 20:23
Crédito: Marquinhos Gabriel marcou o seu primeiro gol com a camisa do Vasco (Rafael Ribeiro / Vasco
Foi o primeiro gol de Marquinhos Gabriel pelo Vasco. E logo no primeiro jogo dele como titular. O feito que abriu o placar na partida que terminou empatada, mas que resultou na classificação cruz-maltina para a segunda fase da Copa do Brasil. Na próxima fase, o Gigante da colina encara mais uma equipe mineira, a Tombense.
> Confira a tabela da Copa do Brasil - Muito feliz com meu primeiro gol, e no meu segundo jogo com essa camisa tão importante do futebol brasileiro. Vamos tentar fazer mais, mas temos uma vantagem boa para administrar - afirmou Marquinhos, na saída para o intervalo.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Mas acabou que o Vasco não conseguiu administrar a vantagem como queria. A parte física dos jogadores pesou, e o time levou o empate e um sufoco da Caldense, nesta quinta-feira, no segundo tempo.
Após garantir a classificação na Copa do Brasil, o Gigante da Colina terá pela frente o seu primeiro clássico na temporada no domingo, às 18h (de Brasília), em São Januário, contra o Botafogo, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

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