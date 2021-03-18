Marquinhos Gabriel celebra primeiro gol pelo Vasco: 'Camisa tão importante'

Crédito: Marquinhos Gabriel marcou o seu primeiro gol com a camisa do Vasco (Rafael Ribeiro / Vasco

Foi o primeiro gol de Marquinhos Gabriel pelo Vasco. E logo no primeiro jogo dele como titular. O feito que abriu o placar na partida que terminou empatada, mas que resultou na classificação cruz-maltina para a segunda fase da Copa do Brasil. Na próxima fase, o Gigante da colina encara mais uma equipe mineira, a Tombense.

> Confira a tabela da Copa do Brasil - Muito feliz com meu primeiro gol, e no meu segundo jogo com essa camisa tão importante do futebol brasileiro. Vamos tentar fazer mais, mas temos uma vantagem boa para administrar - afirmou Marquinhos, na saída para o intervalo.

> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama

Mas acabou que o Vasco não conseguiu administrar a vantagem como queria. A parte física dos jogadores pesou, e o time levou o empate e um sufoco da Caldense, nesta quinta-feira, no segundo tempo.