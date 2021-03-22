Marquinhos Gabriel aprova atuação do Vasco contra o Botafogo: 'Tivemos mais volume no jogo todo'

Embora tenha criado 13 chances - cinco finalizações no gol - e tenha resistido fisicamente mais do que nos jogos anteriores, faltou alguma coisa ao Vasco. Seja tecnicamente ou em outros fatores. Por isso mesmo não venceu o Botafogo, no clássico disputado neste domingo. Mas o meia-atacante Marquinhos Gabriel não entende que o time tenha jogado mal.- Tenho uma análise diferente. Acho que fizemos um bom primeiro tempo. Tivemos mais volume no jogo todo. No começo do segundo tempo, perdemos o controle, mas depois nos reencontramos. Vamos buscar a vitória, estamos no caminho - garantiu o apoiador, que cobrou o escanteio que deu origem ao gol de empate.