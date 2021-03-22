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Marquinhos Gabriel aprova atuação do Vasco contra o Botafogo: 'Tivemos mais volume no jogo todo'

Meia-atacante entende que o Cruz-Maltino foi superior, mas pecou nas finalizações no clássico deste domingo...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 21:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2021 às 21:57
Crédito: Marquinhos Gabriel cobrou o escanteio que gerou o gol de empate do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco
Embora tenha criado 13 chances - cinco finalizações no gol - e tenha resistido fisicamente mais do que nos jogos anteriores, faltou alguma coisa ao Vasco. Seja tecnicamente ou em outros fatores. Por isso mesmo não venceu o Botafogo, no clássico disputado neste domingo. Mas o meia-atacante Marquinhos Gabriel não entende que o time tenha jogado mal.- Tenho uma análise diferente. Acho que fizemos um bom primeiro tempo. Tivemos mais volume no jogo todo. No começo do segundo tempo, perdemos o controle, mas depois nos reencontramos. Vamos buscar a vitória, estamos no caminho - garantiu o apoiador, que cobrou o escanteio que deu origem ao gol de empate.
Foi o quinto jogo do Vasco na temporada. O terceiro com o time principal. Embora tal equipe não tenha sido derrotada, também não conseguiu a primeira vitória. Marquinhos pede confiança.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
- Falo para o torcedor acreditar no trabalho. Estamos jogando bem. Falta ter calma no último terço do campo. Quero pedir para eles acreditarem até o final - destacou.

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